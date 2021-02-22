حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 671 ألفًا

2021/02/22 | 16:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالجائحة 671 ألفًا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها الصحية سجلت 3864 إصابة جديدة في عموم محافظات البلاد، فيما تماثل 2236 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 23 مصابًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

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