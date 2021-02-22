2021/02/22 | 16:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرفض اجراءات روتينية معتمدة في في دوائر الدولة منذ قرن" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرفض اجراءات روتينية معتمدة في في دوائر الدولة منذ قرن") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرفض اجراءات روتينية معتمدة في في دوائر الدولة منذ قرن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).