حادثة اغتصاب جماعي رغم الحظر الشامل في بغداد

2021/02/22 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، باعتقال السلطات الامنية ثلاثة شباب اثناء محاولتهم اغتصاب طفل في منطقة المشتل شرقي العاصمة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (22 شباط 2021)، ان "مفارز الشرطة الاتحادية- الفرقة الاولى، القت القبض ليلة الامس على 3 شاب في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد اثناء محاولتهم اغتصاب طفل".

واشار، الى "تسليمهم الى مركز شرطة الرشاد، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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