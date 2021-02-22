"تغيير في العقيدة والولاء".. إيران تستنسخ "فاطميون" بالمناطق السورية "المحرمة"

2021/02/22 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تسع سنوات مضت من الحرب في سوريا ارتبط اسم "فاطميون" بالميليشيات الأفغانية التي تدعمها إيران للقتال إلى جانب نظام الأسد

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