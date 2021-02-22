اتحاد الكرة ينشر جدولاً جديداً لمواعيد مباريات الممتاز

2021/02/22 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدولا جديدا لمباريات دوري الكرة الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إنه “أعلن جدول مباريات الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز، بعد تعديل مواعيد بعض المباريات”.

واضاف البيان أن ذلك يأتي “مراعاةً لساعات الحظر الصحي، ولبعض الجوانب الإدارية الخاصة بتنظيم الدوري”.

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