الكاظمي يؤكد على ضرورة اعتماد جميع مؤسسات الدولة الأتمتة والحوكمة الألكترونية

2021/02/22 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أهمية الإسراع في إعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الألكترونية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي، إن “لجنة الحوكمة الألكترونية عقدت اجتماعها، اليوم، برئاسة الكاظمي، الذي استمع لعرض شامل للخدمات الألكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد”.

وأكد الكاظمي، على “أهمية الإسراع في إعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الألكترونية”، مشيراً إلى أنه “لم يعد مقبولًا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021”.

وأطلع رئيس الوزراء، على “الآليات الأليكترونية التي استحدثتها هيئة المنافذ الحدودية، ودخلت حيز التنفيذ، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحد من التهريب والفساد، بالاضافة الى إسهامها في تعظيم الواردات الحكومية، وحماية المُنتجين المحليين وحفظ حقوق المستهلك”.

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