توقيع مذكرة تفاهم علمية بين اقليم كوردستان وارمينيا

2021/02/22 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني القنصل الارميني العام في اقليم كوردستان ارشاك مانوكيان في مدينة اربيل اليوم الاثنين 22/2/2021، وبحثا عدة مشاريع مشتركة.

وبحث الجانبان خلال لقاء، عدة مشاريع مشتركة علمية وثقافية، منها توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسات العلمية الارمينية وجامعات اقليم كوردستان لتطوير التجارب والاختصاصات.

كما وجرى خلال اللقاء، بحث تطوير وتوسيع متحف جينوسايد حلبجة، خاصة وان ارمينيا اعربت عن مساعدتها في هذا المشروع.

واجمع الطرفان على تطوير العلاقات اكثر بين ارمينيا واقليم كوردستان، وفي هذا الاطار، اشاد نائب رئيس الوزراء بمقترح ارمينيا لارسال اطباء عيون مختصين لمعالجة المرضى في اقليم كوردستان وبشكل مجاني.

PUKmedia

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