شفاء 2236 مصابا بكورونا في العراق

2021/02/22 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 23 شخصا جراء الاصابة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، انها اجرت 43229 فحصا مخبريا ليوم 22 شباط، مشيرا الى انه تم تسجيل 3864 اصابة جديدة بالفايروس، فيما شفي 2236 مصابا، بينما توفي 23 مصابا في عموم محافظات العراق.

وحسب البيان فإن عدد حالات الشفاء الكلي حتى الآن بلغت 620745، من اصل 671801 اصابة، ما يعني ان نسبة الشفاء تعادل 92.4%.

ولفت البيان الى ان عدد الحالات تحت العلاج 37761، فيما يرقد في العناية المركزة 348 مصابا، بينما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الفايروس 13295 شخصا.

PUKmedia / إعلام وزارة الصحة

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