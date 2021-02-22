الكاظمي يرأس اجتماع لجنة الحوكمة الإلكترونية

2021/02/22 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أنه لم يعد مقبولا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان.

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2021)، أن "لجنة الحوكمة الإلكترونية عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مضيفا أنه "استمع في مستهل الإجتماع، لعرض شامل للخدمات الإلكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد".

وبحسب البيان، فقد أثنى الكاظمي على "جهود العاملين على المشروع"، مؤكدا على "أهمية الإسراع في اعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية".

وأضاف "لم يعد مقبولًا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021".

واطلع رئيس مجلس الوزراء على "الآليات الإلكترونية التي استحدثتها هيئة المنافذ الحدودية، ودخلت حيز التنفيذ، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحد من التهريب والفساد، بالاضافة الى إسهامها في تعظيم الواردات الحكومية، وحماية المُنتجين المحليين وحفظ حقوق المستهلك".

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