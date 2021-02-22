2021/02/22 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري الوطني تلقى وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لزيارة أرمينيا من أجل تطوير التعاون الزراعي بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير الزراعة، استقبل وكيل وزير الخارجية الأرميني ارتاك أبيتونيان، لبحث اعمال اللجنة العراقية الأرمينية المشتركة الهادفة إلى تطوير التعاون الزراعي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتطوير التعاون الزراعي..



وزير الزراعة يتلقى دعوة من إرمينيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطوير التعاون الزراعي.. وزير الزراعة يتلقى دعوة من إرمينيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطوير التعاون الزراعي.. وزير الزراعة يتلقى دعوة من إرمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).