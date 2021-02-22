الفيلم الجيكي-الدجال - توثيق لمرحلة مهمة من تاريخ جيكوسلوفاكيا - علي المسعود

2021/02/22 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Charlatan علي المسعود"أجنيسكا هولاند" هي واحدة من المخرجات الاوائل في اوروبا ومن أكثر المخرجات نشاطاً في أوروبا ولها حضور دائم في سباق الأوسكار منذ ترشيح فيلمها "الحصاد الغاصب " في فئة أفصل فيلم بلغة أجنبية في عام 1985 .



تعود المخرجة البولندية مرة أخرى الى الترشيح لجوائز الأوسكار في هذا العام بفيلمها ( الدجال) ، الفيلم الذي يقدم ما يشبه السيرة الذاتية للطبيب التشيكي " جان ميكولا ......





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