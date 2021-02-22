مأساة خوجالي

2021/02/22 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نصير ممدوف - قائم بأعمال سفارة

جمهورية أذربيجان في جمهورية العراق

الذكرى التاسعة وعشرون على واحدة من

أفظع الجرائم العسكرية في القرن

العشرين - "إبادة خوجالي الجماعية"

خلال الفترة مابين

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