2021/02/22 | 17:11 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 فبراير 2021 | 04:38 مساءً

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الهجرة توجه بإعداد دراسة خاصة بشان حالات الانتحار داخل مخيمات النزوح

وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، الإثنين، بإعداد دراسة خاصة بشأن حالات الانتحار داخل مخيمات النزوح.



وقالت وزارة الهجرة في بيان ، إنه "وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، بإعداد دراسة خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها بعض مخيمات النزوح، وذلك خلال ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق، بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، بحضور وكيل الوزارة كريم النوري وأعضاء اللجنة".



وأضاف البيان، "وأشادت جابرو في مستهل الاجتماع، بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة خلال الزيارات التي قامت بها مؤخرا لمخيمات النازحين وجمع عدة تقارير عن حالات الانتحار التي شهدتها بعض المخيمات من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة".



وأشارت الوزيرة وفقا للبيان، إلى "جملة الاسباب التي تدفع النازحين إلى الاقدام على الانتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية".



وتابع البيان، "ووجهت جابرو، في ختام الاجتماع بإعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي الى هذه الظاهرة ومن ثم تقديم الحلول اللازمة وكيفية معالجتها بأسرع وقت من ممكن".



وطالبت الوزيرة بحسب البيان، "المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي لتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف سيما العاملة في مخيمات النزوح"، داعية إلى "الإسراع في إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار في غرب نينوى، وإنهاء نزوح هذه العوائل بتوفير مستلزمات العودة الطوعية".

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