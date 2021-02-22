الكعبي يوصي بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة للبعثيين

2021/02/22 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين ومن يُمجد بهم،

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