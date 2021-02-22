2021/02/22 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يكسب قضية تحكيم ضد شركة كويتية مع تعويضات قدرها 5 ملايين دولار المركز الخبري الوطني.

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