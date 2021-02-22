مليار دولار أرباح تيسلا من استثماراتها في بيتكوين

2021/02/22 | 17:20 - المصدر: يس عراق

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استثمار ناجح آخر يدر أرباحا كبيرة على الملياردير إيلون ماسك، إذ حققت شركته تيسلا Tesla نحو مليار دولار من الأرباح الورقية عبر استثمارها في عملة بيتكوين الرقمية، وفق حسابات محلل Wedbush Securities، دانييل آيفز.

وكانت تيسلا اشترت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضيكميّات من العملة المشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما كشف أحد مستخدمي منصة Reddit والذي يحمل اسم TSLAinsider، أنّ تيسلا اشترت بعد ذلك ما قيمته 800 مليون دولار من العملة الرقمية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن غير الواضح إن كانت تيسلا قد باعت أيا من عملات البيتكوين لديها.

وأضاف آيفز في مذكرة نُشرت في 20 فبراير/ شباط أن تيسلا “في طريقها لتحقيق أرباح من استثماراتها في البيتكوين أكبر من أرباح بيع السيارات الكهربائية في عام 2020 بأكمله”، وفق شبكة CNBC.

ماسك: بيتكوين أفضل من النقودأعلنت تيسلا في وقت سابق أنّها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار من أجل “مزيد من المرونة لزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموال الشركة”.اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك أنّ بيتكوين أفضل قليلًا من الاحتفاظ بالنقود، لكنه أضاف أنّ الاستثمار الأخير يتسم بـ”المغامرة” بالنسبة إلى شركة مدرجة في مؤشر S&P 500.ارتفاع سعر العملة الرقميةارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية نحو 12% بعد ساعات من إعلان تيسلا شراء 1.5 منها، وصولا إلى 43 ألف دولار.وصلت البيتكون إلى أعلى مستوياتها عند 58.354 ألف دولار أمس الأحد، لكنّها انخفضت اليوم الاثنين بنحو 6% إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.ارتفعت البيتكوين إلى مستويات قياسية خلال نهاية الأسبوع، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام.



وقفز قيمتها السوقية فوق التريليون دولار يوم الجمعة.بيتكوينتيسلا

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