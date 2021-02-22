المرأة والولاية العامة.. مأزق التجديد

2021/02/22 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر مأزق تواجهه محاولات التجديد في الخطاب الإسلامي أنها تنطلق من أرضية مشدودة إلى التقليد السلفي؛ في الوقت الذي تحاول فيه البحث عن منافذ جزئية/ هامشية، تضعها على خط التواصل مع آفاق المعاصرة.

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