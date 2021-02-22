اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم تصدر عدة قرارات

2021/02/22 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كوردستان عدة قرارات جديدة، منها استمرار عملية التعليم والمرور فقط بين محافظات الاقليم والعراق للوفود الحكومية والدبلوماسية، وان اي شخص لا يرتدي الكمامة سيتم محاسبته.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل بعد اجتماع اللجنة خلال مؤتمر صحفي، ان اللجنة قررت استمرار عملية التعليم داخل مراكز التربية وفي الجامعات.

واضاف، انه لن يسمح لاجراء اية فعالية جماهيرية في مناسبات شهر اذار وتم تكليف لجنة العمليات في المحافظات لتنفيذ القرار، ويجب ان يكون المرور في النقاط المرورية بين محافظات الاقليم والعراق فقط للوفود الحكومية والدبلوماسية.

وقال عادل، ان توزيع الرواتب ايضا سيكون بتنفيذ التعليمات الصحية.

وأضاف ايضا، نطالب من جميع المؤسسات الحكومية الزام موظفيها بالتعليمات الوقائية، والمؤسسات الاعلامية في التعاون معنا في نشر التوعية من فايروس كورونا ودعم الحكومة في نشر التعليمات الوقائية.

واشار عادل الى ارتفاع اعداد الإصابات الخاصة بالفيروس، وستكون هناك خطة اعلامية بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والثقافة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وتابع، سنقوم بمنع دخول المجاميع السياحية الى اقليم كوردستان، وسيتم السماح فقط للوفود الحكومية الرسمية بالدخول الى الاقليم.

وقال عادل، حاليا هناك حظر للتجوال في باقي المناطق العراقية الاخرى، ولهذا تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها فيما يخص السياحة، فنحن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي في بغداد ولهذا قمنا بتحديد الفئات التي تدخل الإقليم وهي فقط الوفود الحكومية الرسمية".

PUKmedia خاص

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