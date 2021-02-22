المنافذ الحدودية تعلن السماح باستيراد السيارات المتضررة

2021/02/22 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، موافقة مجلس الوزراء على استيراد السيارات المتضررة شريطة تصليحها داخل العراق.

وقالت الهيئة في بيان إنه "بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيأة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق، مجلس الوزراء اتخذ قراره بالرقم 57لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً".

واشترط مجلس الوزراء، وفق البيان، على أن "يتم تصليحها (السيارات المتضررة المستوردة) داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة".

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية "مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرار الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام".

يشار إلى أن حركة استيراد السيارات المتضررة من دول أخرى بأسعار تحدد حسب الضرر ثم تصليحها داخل العراق، نشطت في السنوات القليلة الماضية، ثم أوقفت بقرار حكومي.

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