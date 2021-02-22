حكومة الإقليم تقرر إيقاف السياحة الداخلية

2021/02/22 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت حكومة إقليم كردستان، إيقاف السياحة الداخلية مع المحافظات الأخرى بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، إن الإقليم قرر وقف دخول السياح ضمن إجراءات التصدي لسلالة كورونا الجديدة"، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم قررت السماح للوفود الحكومية بدخول الإقليم فقط.

ويشهد العراق زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحول، وحتى الان لم يتلقى أي عراقي لقاح فيروس كورونا.

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