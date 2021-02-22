وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان الأوضاع الاقليمية والدولية

2021/02/22 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم

الاثنين، مع نظيره السعودي الأوضاع

الاقليمية والدولية وتبادلا الرؤى

بشأنها وما تحمله من إنعكاسات على

المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف

في بيان تلقته وك

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