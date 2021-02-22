الهجرة توجه بدراسة خاصة للوقوف على أسباب الانتحار داخل مخيمات النزوح

2021/02/22 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان

فائق جابرو، اليوم الاثنين، باعداد

دراسة خاصة للوقوف على الأسباب

الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها

بعض مخيمات النزوح.

وقالت جابرو خلال ترأسها الاجتماع

الثاني للجنة

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