2021/02/22 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول أدوية لأول مرة للعراق تستعمل لهذه الأمراض المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول أدوية لأول مرة للعراق تستعمل لهذه الأمراض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول أدوية لأول مرة للعراق تستعمل لهذه الأمراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).