"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع برنت لـ75 دولاراً في الربع الثالث

2021/02/22 | 17:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار النفط بأكثر من المتوقع سابقاً، بدعم تعافي الطلب على الخام مقابل استمرار تراجع المعروض.

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