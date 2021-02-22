أسعار النحاس تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2011

2021/02/22 | 17:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النحاس مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز مستوى 9 آلاف دولار للطن لأول مرة منذ في 9 سنوات، مع توقعات تعافي الطلب.

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