6 فوائد مذهلة لهذا الغذاء من بينها المحافظة على صحة القلب

2021/02/22 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت دراسة علمية جديدة، ان للبصل 6 فوائد مذهلة للجسم البشري اذا واظب المرء على استهلاكه بصورة يومية.

وذكر موقع "غينال" الاسباني ان البصل غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وهو غذاء رائع من شأنه أن يحقق فوائد مذهلة إذا واظب المرء على استهلاكه يوميا، وستطرأ تغيرات مذهلة على جسمك إذا أدرجت البصل ضمن نظامك الغذائي كما يأتي:

1- زيادة كثافة العظام: توصلت العديد من الدراسات إلى أن تناول البصل يمكن ان يؤثر بشكل إيجابي على كثافة العظام، فتناول بصلة يوميا لمدة شهر يزيد كثافة العظام بنسبة 5% مقارنة بأولئك الذين لا يحبون تناوله.

2- خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب: يقلل البصل الكوليسترول السيئ، ومن شأن انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم أن يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.

3- تسهيل عملية الهضم: البصل غني بالألياف التي تسرع عملية الهضم، ويزيد إنتاج ما تسمى "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء.

4- الحد من تلف الخلايا وزيادة مضادات الأكسدة: يحتوي البصل على 25 نوعا مختلفا من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا، ولا تعمل مضادات الأكسدة على حمايتنا من بعض الأمراض فحسب، بل تمنع أيضا تلف الخلايا.

5- تحسين حاسة البصر: يحتوي البصل على مادة "كيرسيتين" التي تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على صحة العين.

6- محاربة الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة: يمكن أن يساعدك البصل في الحصول على بشرة متوهجة خالية من العيوب، لأنه غني بالفيتامينات إيه (A) وسي (C) وإي (E)، كما يقلل من حب الشباب.

ا.ح

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