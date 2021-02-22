متظاهرون يقطعون مقتربات جسر النصر وسط مدينة الناصرية

2021/02/22 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أقدم عدد من المتظاهرين، اليوم الاثنين، على قطع عدد من الطرق القريبة من جسر النصر وسط مدينة الناصرية.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن عددا من المتظاهرين قطعوا الطرق القريبة من جسر النصر، وسط مدينة الناصرية.وعلى الضفة الأخرى، أشار المراسل إلى أن الكورنيش الممتد بين جسري النصر والحضارات شهد عمليات […]

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