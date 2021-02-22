بالوثيقة.. نائب يطالب بإخضاع البصرة للتعداد السكاني

2021/02/22 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي، اليوم الاثنين، الجهاز المركزي للإحصاء بإخضاع محافظة البصرة للتعداد السكاني في ضوء الأزمات الخانقة التي تعيشها.

وقال الحمامي بحسب وثيقة رسمية، أنه “نظراً لأهمية الوقوف على الحقائق المرتبطة بالزيادات المضطردة في نفوس البصرة، وما رافقها من ظواهر سكانية مرتبطة بالتضخم، واستجابة لنداءات أبناء المحافظة الموجهة إلينا بضرورة إجراء التعداد السكاني خاطبنا الجهاز المركزي للإحصاء بهذا الشأن”.

وأشار إلى أن “البصرة شهدت توسعا هائلا في تركيبتها السكانية خلال الأعوام الماضية.



وبانت انعكاساتها بشكل لافت للنظر في مدارسها وبطاقاتها التموينية وأرقام المركبات المسجلة، وشوارعها المزدحمة بالمواطنين واسواقها العامرة المكتظة بالناس”.

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