الرشيد يباشر بتوزيع رواتب الموظفين

2021/02/22 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، انه “تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لشهر شباط والتي وصل تمويلها للمصرف”.

ودعا المصرف “كافة الموظفين الى استلام رواتبهم من مراكز الصرف الالي وفروع المصرف حال وصول رسائل نصية”.

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