الكشف عن أسباب إلغاء زيارة الوفد الكردي إلى بغداد

2021/02/22 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “إلغاء الزيارة يعود لسبب رئيسي وهو ان حكومة إقليم كردستان كانت بانتظار رد الكتل السياسية وتحديدا الفتح وسائرون على الموافقة بتثبيت حصة الإقليم في الموازنة”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم لم تتلق أي رد وأي رسالة إيجابية حتى الآن، لذلك تم إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني”.

وكانت وسائل إعلام كردية قد أكدت في وقت سابق عن وجود زيارة للوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني للعاصمة بغداد، من آجل استكمال المفاوضات على أمل التوصل لاتفاق بشأن حصة كردستان من الموازنة.



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