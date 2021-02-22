2021/02/22 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني توقعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الإثنين، ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، خلال الايام المقبلة الى 7 آلاف إصابة في اليوم الواحد، فيما أكدت أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد تجبر على فرض الحظر الشامل بسبب ذلك.وقال رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا حل غير الحظر..



الصحة النيابية لـ”المركز الخبري”: سنجبر على ذلك لتزايد الإصابات المركز الخبري الوطني.

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