صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في الناصرية

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

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تجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار حيث قطع المتظاهرون جسر النصر وسط المدينة بالاطارات المحترقة .

وأفاد مراسل التغيير عن حدوث اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب بعد ان تجمع المتظاهرون أمام مكتب المحافظ ناظم الوائلي وأحرقوا إطارات وقطعوا عدداً من الطرق رافعين شعارات تطالب بإقالته ونائبيه ومحاسبة قتلة المتظاهرين .

وحاول المتظاهرون الوصول إلى مبنى الحكومة المحلية من أجل دخوله إلا أن القوات العراقية منعتهم ما سبّب حدوث اشتباكات رافقها إحراق بعض المتظاهرين كرفاناً قريباً من المبنى

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