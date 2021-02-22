الكاظمي: ضرورة اتباع الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في دوائر الدولة | فيديو

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه لم يعد مقبولًا أن تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان.

وأكد الكاظمي في بيان، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الحوكمة الإلكترونية، أكد رفضه الإجراءات الروتينية المتبعة في دوائر الدولة، مشددا على ضرورة اتباع الأتمتة والحوكمة الإلكترونية لما لها من أهمية في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكومية في العمل، فضلًا عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد.

هذا، وأثنى الكاظمي خلال الاجتماع، على جهود العاملين على المشروع، كما أكد أهمية الإسراع في اعتماد جميع دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية.

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