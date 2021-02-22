الصحة: 23 حالة وفاة ونحو 4000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

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يستمر معدل الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع في العراق وسط مخاوف من استشراء السلالة المتحورة.

واعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل ثلاث وعشرين حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة فيما اكدت تسجيل ثلاثة الاف وثماني مئة وأربع وستين إصابة جديدة بالفيروس.

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