بينها 254 رصد وبائي.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 421 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 421 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 254 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 421 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

- 254 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 25 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 16 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الشعب 61 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان26 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 4 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

- 167 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

8 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 961 / 958 / 961 /949 / 954

49 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / ق 18 / جميلة / الكيارة / حسينية صاحب الزمان / ق 7 / ق 37 / ق 79 / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

22 حالة في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / 731 / 739 / 718.

10 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 / 503 / المستنصرية / 502 / 508

6 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .

3 حالات في حي القاهرة محلة / 322 / 333 .

13 حالة في الشعب محلة / 335 / 337 الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة /

5 حالات في المدائن / حي الوحدة / جسر ديالى .

7 حالات في المشتل ملة / 751 / 752 / التجاوزات .

6 حالات في الحسينية محلة / 222 / 215 / 202

5 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704

8 حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747

وحالتين في كل من زيونة محلة 710 / الشماعية حي السفير / و العمالية 730 / الغدير محلة 703 /702 / و الفضيلية محلة 753 / و الكريعات 336 / و بارك السعدون محلة 103 / و السعدون شارع النضال / و السفارات 656 /و البياع محلة 853 / سبع ابكار محلة 332 /و حي الاعلام محلة 837 /الطالبية محلة 321.

وحالة واحدة في كل من / و / وباب الشيخ / والزوية / و ام الكبر /و حي المنتظر / و الدورة .

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 80054 توفي منهم 1429 للاسف فيما اكتسب الشفاء 75073 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3552"

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس"

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