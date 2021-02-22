البيشمركة تعلن الإتفاق مع بغداد على تشكيل قوات مشتركة لمعالجة الفراغات في الخطوط الفاصلة

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وزارة البيشمركة عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل قوات مشتركة لمعالجة الفراغات الأمنية في الخطوط الفاصلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الامين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور قوله، إنه "من خلال التفاهمات المشتركة جرى الاتفاق على معالجة الخطوط الفاصلة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي من خلال تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين وجعلها خطوطا مشتركة لسد الفراغات الامنية الموجود بين الخطين"، لافتا الى أن هذا الاتفاق لم ينفذ لغاية الان".

وأضاف، أن "اجتماعات عقدت في وقت سابق بين اللجنة العليا للتنسيق الامني ووزارة البيشمركة توصل من خلالها الى تفاهمات لافتتاح عدة مراكز تنسيقية مشتركة في خانقين ومخمور والموصل وكركوك واثنين آخرين رئيسين في بغداد واربيل ".

وأشار الى أن "ما افتتح فقط المركزان الرئيسان في بغداد واربيل بعدد ضباط اقل من المتفق عليه فيما لم تفتح المراكز الاربعة لغاية الان".

ولفت الى أن "من بين التفاهمات تشكيل قوات مشتركة لمسك الارض الفاصلة لمنع وجود تواجد بقايا داعش خصوصا في مناطق الفراغ الامني".

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