الحكيم: لقاء قداسة البابا بالمرجع الأعلى السيد السيستاني حدث مميز يعزز دور النجف الاشرف والفاتيكان

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصف رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم زيارة بابا الفاتيكان الى المرجع الاعلى اية الله العظمى الامام السيستاني بـ"الحدث المميز الذي سيعزز دور النجف الاشرف والفاتيكان".وقال الحكيم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "نتطلع لزيارة قداسة البابا فرانسيس التاريخية الى العراق بكل شغف وسرور ويحدونا الأمل بأن تكون رافدا للجهود الخيرة الهادفة لترسيخ وتدعيم أسس السلام والمحبة والوئام في بلادنا العزيزة، كما ونعتبر لقاءه التاريخي بالمرجع الأعلى سماحة الإمام السيستاني" دام ظله" حدثا مميزا يعزز دور النجف الاشرف والفاتيكان في تجسير علاقة أبناء مختلف الديانات والطوائف في شتى أصقاع المعمورة.ودعا الحكيم جميع الأطراف الرسمية والفعاليات الشعبية الى الإستعداد الكامل لهذا الحدث المهم، واستثمار هذه المناسبة لنجدد تأكيدنا على أن المسيحيين يمثلون أحد أقطاب التنوع الديني في العراق ونعبر عن بالغ اعتزازنا بهم وحرصنا على أن ينالوا حقوقهم في المواطنة والعيش الكريم الى جانب باقي الأطياف العراقية"./انتهى ح

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