الغانمي من الرياض : العراق حريص جداً على تكثيف الجهود مع دول الجوار للقضاء على الإرهاب والجريمة

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والسعودية، فضلا عن تبادل الخبرات لكون البلدين الجارين تربطهما حدود مشتركة ، مشيرا الى ان العراق حريص جداً على تكثيف الجهود مع دول الجوار من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة.واطلع الغانمي ، خلال زيارته المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد ، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للأدلة الجنائية، والمديرية العامة لحرس الحدود ، على التقنيات التي تعمل بها هذه الدوائر والمديريات، مشيدا بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من خبرات واسعة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والمراقبة وتتبع الأهداف واستخدام الأجهزة الذكية.كما اطلع الغانمي ، على الممارسات الامنية من قبل حرس الحدود السعودي، وعلى التقنيات المستخدمة من قبل الأدلة الجنائية في كشف الحوادث ومنها العبوات الناسفة والتعرف على المواد المتفجرة ومختبرات الأسلحة.وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل أمس الأحد الى المملكة العربية السعودية ، على رأس وفد ضم عدداً من قادة الوزارة ./انتهى5

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