الكعبي يترأس اجتماع لتفعيل قانون حظر حزب البعث البائد

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، جملة توصيات خلال اجتماعاً لتفعيل قانون حظر حزب البعث البائد....

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