تراجع نسبة الشفاء من كورونا في العراق لـ92.4%

2021/02/22 | 18:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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