البيشمركة تكشف اتفاقا جديدا: قوات مشتركة لمسك المناطق الفاصلة مع الاتحادية

2021/02/22 | 18:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة البيشمركة، الاثنين، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل قوات مشتركة لمعالجة الفراغات الأمنية في الخطوط الفاصلة.وقال الامين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور بحسب الوكالة الرسمية، إنه “من خلال التفاهمات المشتركة جرى الاتفاق على معالجة الخطوط الفاصلة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي من خلال تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين وجعلها خطوطا مشتركة لسد الفراغات الامنية الموجود بين الخطين”، لافتا الى أن هذا الاتفاق لم ينفذ لغاية الان”.وأضاف، أن اجتماعات عقدت في وقت سابق بين اللجنة العليا للتنسيق الامني ووزارة البيشمركة توصل من خلالها الى تفاهمات لافتتاح عدة مراكز تنسيقية مشتركة في خانقين ومخمور والموصل وكركوك […]

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