الحكيم: الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان ستعزز تجسير علاقة أبناء مختلف الديانات والطوائف في العراق

2021/02/22 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، بيانا بشأن الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس الى العراق.

وتمنى الحكيم بحسب البيان أن تكون زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق رافدا للجهود الخيرة الهادفة لترسيخ وتدعيم أسس السلام والمحبة والوئام في العراق، عادا اللقاء المرتقب للبابا فرنسيس بالسيد السيستاني، بالحدث المميز، وبما يعزز دور النجف والفاتيكان في تجسير علاقة أبناء مختلف الديانات والطوائف في شتى بقاع الأرض.

هذا، ودعا الحكيم جميع الأطراف الرسمية والفعاليات الشعبية الى الاستعداد الكامل لهذا الحدث المهم، واستثماره لتجديد التأكيد أن المسيحيين يمثلون أحد أقطاب التنوع الديني المهم في العراق.

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