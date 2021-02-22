قرارات جديدة للوقاية من انتشار كورونا في إقليم كردستان

2021/02/22 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت حكومة إقليم كردستان جملة من القرارات حول فرض إجراءات الوقاية للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا على خلفية تشخيص 19 حالة جديدة من السلالة المتحورة.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل بعد اجتماع للجنة العليا لمواجهة الفيروس، إنه تم توجيه غرف العمليات في المحافظات بمراقبة الأوضاع واعطيت لهم الصلاحيات في تنظيم نقاط التفتيش بين الاقليم والمناطق الاتحادية لكون الأوضاع تتطلب تشديد الإجراءات الوقائية.

وأكد عادل أن هناك ارتفاعاً باعداد الإصابات الخاصة بالفيروس وسنقوم بمنع دخول المجاميع السياحية الى اقليم كردستان وسيتم السماح فقط للوفود الحكومية الرسمية بالدخول الى الإقليم .

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