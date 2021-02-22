2021/02/22 | 18:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: استعادت "آبل" صدارة سوق الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2016، مع تراجع مبيعات الهواتف عالمياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("آبل" تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 2016) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("آبل" تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).