البرلمان يصدر جملة توصيات بشأن 'البعث'.. ويحذر

2021/02/22 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اوصى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاثنين، بإلغاء الإستثناءات الممنوحة للبعثيين ومن يمجد بهم، مطالبا بتطبيق قوانين حظر واجتثاث البعث لمرشحي الانتخابات والرئاسات، وإيقاف الرواتب التقاعدية "للاجهزة القمعية وازلام النظام المباد"، داعيا وسائل الإعلام بمنع الترويج والتمجيد لهم لاي سبب كان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، لتفعيل قانون حظر البعث المجرم وتنشيط الاجراءات والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان في بيان اليوم، (22 شباط 2021)، ان "الكعبي، طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث (المساءلة والعدالة)، بتطبيق قوانين حظر واجتثاث حزب البعث لكافة مرشحي الانتخابات المقبلة، والرئاسات والوزارات والدوائر، مؤكدا ان مجلس النواب ولجانه المعنية سيراقب بدقة كل الاجراءات المتخذة بشأن ذلك" .

وأوضح البيان، ان "الاجتماع جرى فيه استضافة رئيس واعضاء هيئة اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) ومدير دائرة شؤون الاحزاب بمفوضية الانتخابات، وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية (الشهداء والسجناء، القانونية، حقوق الانسان، العشائر والمساءلة والمصالحة)".

وأكد الكعبي وفقا للبيان، ان "الاجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين او بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات، وصولا لأصغر موظف في الدولة، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل (بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وازلام النظام البائد)، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة لقيادات وازلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد".

وتابع البيان ان "الكعبي خاطب بكتاب رسمي كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة، بإعلام مجلس النواب بالاجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع اسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوم، محذرا من التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية".

وأشار البيان، إلى ان "الكعبي، نوه عن لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث، داعيا جميع وسائل الإعلام للتقيد بنصوص التشريعات بمنع الترويج والتمجيد بالبعث، اضافة الى ضرورة اطلاق حملة او عقد مؤتمر بالتعاون مع هيئة الإعلام للتعريف بجميع الجرائم الوحشية للبعث اعلاميا وتربويا وتعليميا، مختتما قوله ان لا مصالحة مع سفاكي دماء ابناء شعبنا الكريم في كل وقت وزمان" .

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