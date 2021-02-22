سقوط قياسي لعملة “بيتكوين” الرقمية!

2021/02/22 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

انخفض سعر عملة “بيتكوين” الرقمية، اليوم الاثنين، بأكثر من 11 بالمئة، بعد أن تم تداولها عند 50.7 ألف دولار.

وأفاد موقع “Coindesk” باستمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة “تسلا” التابعة لإيلون موسك.

وكانت العملة سجلت رقما قياسيا جديدا، أمس الأحد، بعد أن تجاوز سعرها 58 ألف دولار.انتهى / 25 س

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