2021/02/22 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، سبل التعاون المشترك لمجابهة جائحة كورونا، وتدريب ملاكات الوزارة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن الأخير بحث “مع السفير الامريكي في بغداد سبل التعاون المشترك بين البلدين لمجابهة جائحة كورونا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يبحث التعاون الأمريكي في تدريب ملاكات الوزارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يبحث التعاون الأمريكي في تدريب ملاكات الوزارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يبحث التعاون الأمريكي في تدريب ملاكات الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).