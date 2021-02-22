الكعبي يطالب بتشديد إجراءات اجتثاث البعث

2021/02/22 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

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اتخذ اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عدد من التوصيات خلال اجتماع لتفعيل قانون حظر حزب البعث.

مكتب الكعبي قال في بيان إن الأخير طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بتطبيق قوانين حظر واجتثاث حزب البعث لجميع مرشحي الانتخابات المقبلة، والرئاسات والوزارات والدوائر، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة للبعثيين في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات، وصولا لأصغر موظف، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة العام الجاري فقرة صريحة بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة من قبلهم.

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