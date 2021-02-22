ياور: الاتفاق على معالجة الخطوط الفاصلة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي

2021/02/22 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل قوات مشتركة لمعالجة الفراغات الأمنية في الخطوط الفاصلة.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، في بيان، إنه جرى الاتفاق على معالجة الخطوط الفاصلة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، من خلال تشكيل قوة مشتركة من الطرفين وجعلها خطوطا مشتركة لسد الفراغات الأمنية الموجود بين الخطين.

وأضاف أن اجتماعات عقدت في وقت سابق بين اللجنة العليا للتنسيق الأمني ووزارة البيشمركة أفضت إلى تفاهمات لافتتاح عدة مراكز تنسيقية مشتركة في خانقين ومخمور والموصل وكركوك، واثنين آخرين رئيسين في بغداد وأربيل.

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