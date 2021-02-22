الغانمي يؤكد من الرياض أهمية تكثيف جهود مكافحة الإرهاب

2021/02/22 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض، أهمية تكثيف الجهود مع دول الجوار من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن الغانمي أجرى برفقة ناصر الداوود نائب وزير الداخلية السعودي، زيارة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.



وذكر البيان أن الغانمي أكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والسعودية وتبادل الخبرات.

مشيراً إلى أن العراق حريص على تكثيف الجهود مع دول الجوار من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة.

هذا، وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وصل يوم أمس الأحد، الى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد ضم عدداً من قادة الوزارة.

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